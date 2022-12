Restaurante Popular de Caxias do Sul vai distribui 600 ceias de Natal para famílias em vulnerabilidade social

A Prefeitura de Caxias do Sul distribuirá no sábado (24) cerca de 600 ceias natalinas para famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Restaurante Popular. Realizada pelo quarto ano consecutivo, em 2019, quando teve início, a iniciativa beneficiou em torno de 200 famílias.

As ceias serão preparadas na sexta (23), no Centro de Acolhida e Formação Mão Amiga. No sábado pela manhã a entrega ocorrerá nos bairros Reolon, Esplanada, Mariani, Charqueadas, Canyon e Campos da Serra. Neste ano, as refeições também serão destinadas às famílias pertencentes a 10 reciclagens atendidas pelo Banco de Alimentos, totalizando aproximadamente 2 mil pessoas. Cada kit contém uma ave assada, frutas, arroz à grega, farofa, bombons, sucos de uva, refrigerantes, panetones e biscoitos.

A ação, que tem participação de diversos voluntários, atinge um dos objetivos do Restaurante Popular de levar dignidade aos atendidos. "A promoção dos direitos humanos na garantia do alimento, do respeito à cultura e tolerância religiosa, bem como no resgate da valorização da vida humana em seus diferentes aspectos é o objetivo principal desta ação", destaca o secretário Rudimar Menegotto.