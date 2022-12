Setor moveleiro deve terminar o ano em queda em Bento

O Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis) emitiu, nesta quinta-feira, um comunicado com balanço das atividades do setor em 2022 e projeções para o próximo ano. O segmento é um dos principais pilares da economia da cidade da Serra gaúcha, com mais de 6,6 mil empregos e 300 empresas em operação.

A entidade, em documento, analisou que no primeiro semestre do ano os efeitos que a instabilidade política e econômica global poderiam causar às empresas do principal polo moveleiro do Brasil se confirmaram. Com base em dados da Secretaria da Fazenda (Sefaz), do portal Comex State e de análises de mercado, a entidade projeta que o faturamento gerado pelas indústrias da região encerre o ano com retração nominal de 3,5% em relação a 2021, ficando em torno de R$ 3.1 bilhões. Ainda assim, esse desempenho é 40% maior do que o registrado em 2020 e 55% acima de 2019 (ano que antecedeu a pandemia).

O presidente do Sindmóveis, Vinicius Benini, explica que possivelmente a principal razão para a queda de receita foi o mercado externo, cujas vendas de janeiro a novembro deste ano apresentaram retração superior a 25%. "Atualmente, a exportação é uma frente de atuação muito importante para as indústrias do polo, principalmente para o setor não se tornar dependente das condições que o mercado interno impõe. Acontece que países como Chile, Peru e Reino Unido, que são grandes compradores dos nossos móveis, enfrentaram períodos turbulentos em 2022 e reduziram bastante suas compras. Infelizmente, toda a cadeia produtiva acaba sentindo esses efeitos de algum modo", ressalta.

As estimativas para 2023 ainda não são exatas, pois muito dependerá das ações do novo governo, conforme avalia o presidente do Sindmóveis. Expansão do crédito, taxas de juros mais competitivas e redução do desemprego são fatores que podem reaquecer as vendas no mercado interno. Para as exportações, a expectativa é de que os países se reequilibrem para comprar em maior volume. De todo modo, a tendência é que o primeiro semestre seja estável para o setor moveleiro, com possibilidade de reação no segundo semestre.

Um dos motivos para o otimismo, na visão do líder da entidade, é a realização conjunta das feiras Fimma e Movelsul, que reunirão cerca de 500 marcas expositoras dos mais diversos segmentos da cadeia de madeira e móveis. O evento ocorrerá de 28 a 31 de agosto, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, atraindo visitantes de todo o país e do exterior em busca de bons negócios.