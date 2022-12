Granja em Teutônia aposta na expansão para ampliar produção

A granja da Fundação Agrícola Teutônia (FAT) está passando por reformulação. Levando em consideração seu histórico e buscando o equilíbrio entre a viabilidade econômica do projeto e a manutenção de suas atividades como base para os cursos técnicos do educandário e, futuramente, o Ensino Superior, ocorreu nesta semana a inauguração do novo galpão do tipo Compost Barn, estrutura considerada modelo para a região.

Além do bem-estar animal e ganhos em produtividade leiteira, o projeto também considera questões ambientais, com o recolhimento de 100 mil litros de água da chuva, que poderão ser aproveitados para a limpeza diária das instalações; 200 placas para produção de energia solar; e gerador para casos de emergência. Em termos de tecnologia, o prédio ainda conta com controle automático de temperatura, ventiladores, sistema de aspersão e raspagem automática de dejetos.

No local também há uma sala de aula com vista panorâmica para os manejos diários, escritório e demais repartições necessárias para as atividades leiteiras da unidade produtiva. "A granja da FAT passa a contar com uma estrutura moderna para a produção leiteira, com espaço para o confinamento das vacas de leite, capacidade para 75 animais e produção estimada em 2.600 litros de leite por dia, o dobro dos atuais 1.300 litros/dia produzidos por 50 animais em lactação", explica Jonas Hamester, engenheiro agrônomo.

Atualmente a granja conta com dois funcionários e cinco alunos-funcionários. Apesar da estrutura enxuta, em 2022 serão produzidos aproximadamente 470 mil litros de leite, com previsão de colheita de 3,3 mil sacos de soja e 1,6 mil toneladas de silagem, além dos volumes de uma possível safrinha, que ainda agrega outros 1,6 mil sacos de soja.

Com a nova estrutura, a FAT terá incremento na produção de leite por animal dirariamente, o que igualmente contribui para o faturamento anual. "Esses indicadores justificam o investimento, cujo desempenho é possível devido à redução do estresse calórico e uma dieta mais equilibrada, além da equipe de profissionais focada no desenvolvimento da granja", acrescenta Hamester, citando também o acompanhamento quinzenal de médico veterinário para manejos com os animais e de rngenheiro agrônomo para acompanhamento das lavouras.

Para o futuro, considerando a quantidade de terras agricultáveis, ainda é possível o aumento da estrutura de produção leiteira, podendo alcançar seis mil litros de leite diários. Para isso, seria necessária a construção de pelo menos mais um galpão com as mesmas medidas do atual.