Após reforma, UBS é reaberta para atendimento em Esteio

Depois de passar por obras nos últimos cinco meses, a Unidade Básica de Saúde Fátima Gorete Pereira de Oliveira (UBS Pedreira) reabriu as portas para atender à comunidade nesta quinta-feira (22). O posto de saúde da mais antiga vila de Esteio passou por processo de revitalização e teve sua área ampliada, num investimento de R$ 214 mil.

As obras na UBS envolveram a construção de recepção, depósito, banheiro com acessibilidade e de uma sala de aplicação de vacinas, instalada no local onde, anteriormente, os pacientes aguardavam atendimento. Foram promovidas, ainda, revitalização da pintura, melhorias nas redes elétrica e hidráulica, restauração de esquadrias, instalação de telhado e troca de pisos e revestimentos. A UBS manteve seus dois consultórios e ambulatório, com a troca das divisórias de madeira por outras de eucatex. A Sanraupp Manutenção e Construções foi contratada pela Prefeitura via licitação para execução do projeto.

"Particularmente, é uma alegria pra mim poder inaugurar a primeira obra da minha gestão num território pelo qual eu tenho muito carinho. Acho que todos sabem que eu iniciei em Esteio trabalhando na UBS Novo Esteio e fazendo interclasse com a Pedreira, atendendo usuários desse território. Então, me gratifica muito poder estar aqui hoje neste momento", disse o secretário municipal de Saúde, Gilson Menezes que, lembrou que foi necessário fazer quatro licitações para poder contratar empresa para realizar as obras.