Rede de clínicas irá abrir unidade na cidade de Santa Maria

A Clínica da Cidade, que há mais de 20 anos atua neste segmento, confirmou a assinatura de contrato para abertura de mais uma unidade no Rio Grande do Sul. A franqueadora, que já tem uma clínica em Porto Alegre, anuncia agora a instalação de uma unidade, desta vez em Santa Maria.

A nova clínica faz parte do plano de expansão da rede, que prevê investir mais R$ 40 milhões para levar medicina acessível para todo o estado nos próximos anos. A rede busca investidores para a Capital e demais municípios, como Rio Grande, Passo Fundo, Nova Petrópolis, entre outros, para assim auxiliar a suprir a latente demanda de atendimento primário. Dentre os diferenciais da rede estão o atendimento médico acessível, com consultas custando em torno de R$ 100,00 e variedade de especialidades e agilidade para marcação de consultas e exames

"No Rio Grande do Sul estamos, atualmente, em Porto Alegre e, com a nova assinatura, em breve estaremos também em Santa Maria. O foco agora é concentrar os esforços em conversar com os investidores locais para, ainda em 2023, chegarmos em mais localidades. Nosso time comercial já está a postos, em busca de pessoas que acreditam no nosso modelo de negócio e estejam dispostas a embarcar com a gente nessa busca por um atendimento de qualidade, ágil e a preço justo para toda a população", afirma Rafael Teixeira, CEO e cofundador da Clínica da Cidade.