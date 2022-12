Cerca de 50 pessoas se reuniram em evento que deu início ao Ciclo de Caminhada "Morro de Amores", série de atividades físicas que serão desenvolvidas durante o próximo ano no município de Morro Redondo. Idealizada pelas empreendedoras Lucia Muller, Suzana Munsberg e Sabrina Waltzer, a iniciativa busca conectar a comunidade junto à natureza através da prática esportiva e, ainda, fomentar o turismo local.

A chamada Caminhada da Luz contou 35 participantes que percorreram cinco quilômetros iluminando as ruas com suas lanternas para contemplar as belezas naturais da cidade. Para a gestora de Projetos de Turismo na Regional Sul do Sebrae RS, Jussara Cruz Argoud, a série de caminhadas proporciona não apenas lazer, mas também o desenvolvimento da economia do município. "Esse tipo de proposta faz com que as pessoas passem a dar ainda mais valor para tudo que Morro Redondo disponibiliza. Com isso, acabam não precisando buscar alternativas de lazer fora fazendo com que a economia da região se fortaleça com quem já está por aqui", comenta.

Além da Caminhada da Luz, a programação do Ciclo de Caminhadas Morro de Amores conta com outras três atividades. Todas serão desenvolvidas ao longo de 2023, com datas a serem confirmadas pela organização.