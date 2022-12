Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do município, o grupo Provoca estabeleceu uma governança de inovação junto ao Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica). Por meio de uma consultoria realizada com o Sebrae RS a partir do Programa Cidade Empreendedora, o grupo foi constituído ao longo deste ano e teve seu último encontro do ano realizado nesta semana.

Na companhia de representantes de entidades e empreendedores locais foram apresentadas as contribuições do Programa Canela Cidade Empreendedora por meio do Cidica no ano de 2022. Também foi apresentado o planejamento das ações para 2023, que serão desenvolvidas com o apoio de todos.

O secretário municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico de Canela, Luciano Melo, fala a respeito da importância do Provoca para o avanço de diversos setores no município. " O grupo trabalha na construção de um pacto pela inovação e modernização de Canela, agregando em várias áreas e futuramente se revertendo em benefícios à comunidade", diz. Os presentes puderam apresentar sugestões e compartilhar suas expectativas com relação ao trabalho que será realizado.