Uma cerimônia realizada na tarde desta quarta-feira (21) marcou o início dos serviços da construção da nova sede do 33° Batalhão de Polícia Militar (33°BPM), Batalhão Irmãos Murussi. Com investimento de quase R$ 12 milhões e uma área construída de aproximadamente 2,5 mil metros quadrados, anova sede do quartel será na rua Modesto Dias, no bairro Nova Sapucaia.

O prefeito Volmir Rodrigues prestigiou a cerimônia e o descerramento da placa da obra, oficializando o começo dos trabalhos, com previsão de término em 18 meses. A obra significa um avanço para os brigadianos e um marco na história do Batalhão Irmãos Murussi. A solenidade de início as obras do novo batalhão contou com a presença do comandante do Comando de Policia Metropolitano (CPM), Coronel Luz, além do comandante do 33° BPM, Tenente-Coronel Medeiros, demais integrantes da corporação, secretários e comunidade em geral.