A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade de Canoas vai repassar a quantia de R$ 4.488.315,17, à empresa Sogal para subsidiar a passagem gratuita dos idosos. O recurso é oriundo do governo federal e definido através de uma Emenda Constitucional aprovada este ano.

No início desta semana foi depositada a primeira parcela no valor aproximado de R$ 2,5 milhões. O restante da verba será pago em três vezes, em janeiro, fevereiro e março de 2023.

A medida da União foi criada para ajudar extraordinariamente as empresas e trabalhadores que foram atingidos pelas variações dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados, como os caminhoneiros e taxistas. Para a Sogal, a ajuda veio em forma de subsidiar o custo da gratuidade do passe para os idosos, que anteriormente era embutido no valor da passagem, como explica a secretário da pasta, Marcos Daniel. "Com esse recurso federal, a empresa segue mantendo o mesmo valor da passagem, sem reajuste, mesmo com a alta do óleo diesel e de outras despesas. Assim, a empresa não onera os seus passageiros que pagam tarifa", explicou Daniel.