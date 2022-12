Prefeitura revoga contratação de gestora para hospital de Canoas

A Prefeitura de Canoas revogou o edital que previa a contratação de uma empresa para a gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Universitário (HU). A empresa deveria ter perfil de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

A medida foi publicada no Diário Oficial do município na segunda-feira (19), após a Comissão Permanente de Licitações (CPL) decidir por cancelar o Chamamento Público. A Associação Hospital Beneficente do Brasil (AHBB), classificada em primeiro lugar lugar no certame não irá mais assumir a casa de saúde por conta dessa medida.

Conforme explica o secretário da Saúde de Canoas, Aristeu Ismailow, a AHBB garantia a prestação dos serviços pelo valor mensal de R$ 13,3 milhões. Porém, a prefeitura verificou que o dinheiro não seria suficiente para manter os serviços do HU com a qualidade exigida. "De acordo com a readequação da proposta, passamos a operar com o orçamento de aproximadamente R$ 14 milhões ao mês para a gestão do Hospital Universitário. Temos que atualizar este valor para poder resolver em definitivo a gestão do hospital", explicou.

Desde o início deste ano, a Justiça do Trabalho passou a proibir a prática impositiva a profissionais que não queiram se tornar Pessoa Jurídica (PJ). Com um quadro de funcionários diretos, com FGTS e seguro-desemprego, aumentaram os custos para manter o HU em funcionamento, segundo a prefeitura. A previsão é de que um novo edital seja publicado ainda no mês de janeiro.

O município assumiu a gestão do Hospital Universitário em maio deste ano, após a Funam - então atual gestora - ter paralisado o atendimento de cirurgias eletivas, a compra de insumos e de disponibilizar leitos. Em 22 de maio, a Unidade de Pediatria fechou devido à falta de profissionais, afetando a rede pública de saúde de Canoas.

Na data, o município entrou com uma Ação Civil Pública pedindo o afastamento dos dirigentes da Funam da gestão do HU, comprometendo-se a assumir, por meio de uma Comissão de Intervenção, a fazer a gestão do hospital até a contratação de uma nova empresa ser contratada. A medida foi acatada pela 2ª Vara Cível de Canoas visando garantir a não interrupção dos serviços à população.