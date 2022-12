A prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, realiza processo de licitação para a reestruturação da área de Gestão de Resíduos Sólidos. A iniciativa vai possibilitar a volta da triagem de resíduos recicláveis no próprio município, ação que atualmente acontece em outra cidade.

As obras iniciarão no início do próximo ano e vão permitir a otimização dos serviços prestados e o tratamento e destinação final adequada dos resíduos. A reestruturação também resolverá um problema social, uma vez que possibilitará, posteriormente, a implantação de programas ambientais e cooperativas de catadores.

A revitalização do local visa diminuir o volume de lixo descartado no meio ambiente, preservando recursos naturais. "O próximo ano será repleto de iniciativas importantes para a área ambiental em Gramado e esse é apenas um passo que estamos dando para garantir o desenvolvimento sustentável do município", destaca o prefeito Nestor Tissot.