Nova unidade operacional da PRF é aberta em Pelotas

Foi realizada nesta semana a inauguração da nova unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Pelotas, localizada na BR-116, km 508,5. A obra foi executada em decorrência da duplicação da rodovia e tem como objetivo fortalecer a segurança nas estradas e proporcionar qualidade aos agentes, com instalações que seguem o modelo nacional das unidades operacionais do órgão.

As intervenções foram feitas junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Rio Grande do Sul (Dnit), via termo de cooperação, e o novo complexo proporciona uma área de fiscalização ampla e melhor visualização da estrada pelos policiais. A prefeita Paula Mascarenhas reforçou a importância da PRF na parceria que se formou na cidade "Mesmo tendo como tarefa principal manter a paz nas rodovias e preservar vidas nas estradas, a PRF se juntou ao município no Pacto Pelotas pela Paz. Aguardamos muito este momento e acompanhamos a busca pela construção desse espaço adequado, com qualidade e à altura do que representa essa corporação que faz um trabalho inestimável", afirmou.

O diretor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, Luís Carlos Reischak Júnior, destacou que a unidade está localizada em uma região muito importante, devido à proximidade com o país vizinho e, também, com o Porto de Rio Grande. "Isso faz da 7ª Delegacia da PRF em Pelotas uma das mais importantes do Rio Grande do Sul e do Brasil", disse.