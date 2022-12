Cápsula do tempo é enterrada no Museu da Baronesa de Pelotas

Para marcar o fim das comemorações dos 40 anos do Museu Municipal Parque da Baronesa em Pelotas, a direção da instituição promoveu o enterro de uma cápsula do tempo com 200 cartas redigidas por estudantes e personalidades da cidade. A ideia é que os manuscritos sejam usados como memórias para daqui 10 anos.

A diretora do Museu da Baronesa, Fabiane Moraes, avalia o ato como um presente para as próximas gestões e acredita que o material depositado será fruto de uma exposição em 2032. "É uma missão que a gente está passando adiante. No aniversário de 50 anos, além de todas as programações comemorativas, também vão ler essas cartas, de momentos tão importantes de transformações que passamos este ano", disse.

Durante o evento, a prefeita Paula Mascarenhas anunciou que a Secretaria de Cultura recebeu a aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para o projeto de requalificação do Parque da Baronesa. Por intermédio do programa Avançar no Turismo do Governo do RS, a Prefeitura de Pelotas assegurou R$ 7,1 milhões para revitalizar a área, que receberá quadras poliesportivas, praças, anfiteatro ao ar livre, paisagismo, áreas de lazer contemplativo, novo mobiliário e iluminação em LED. Além disso, foi confirmado que o museu reformulado deve ser reaberto para visitação em 2023, mas sem data ainda definida.