UCS mobiliza parceiros privados e públicos para estruturar a criação de centro voltado para pessoas autistas

Uma reunião na Universidade de Caxias do Sul (UCS) marcou o início do projeto de implantação do Centro Interprofissional para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista da instituição. Na reunião com o reitor Gelson Leonardo Rech estiveram presentes representantes do UniTEA - Movimento Unidos pelo Autismo, da Prefeitura, da Secretaria da Saúde, da Câmara Municipal de Vereadores.

Trata-se de um projeto que será liderado pela UCS, mas que contará com a parceria de instituições públicas, privadas e movimentos que visam dar respostas à crescente demanda de atenção aos autistas da cidade e da região. O Centro irá contribuir para a ampliação do acesso e para a qualificação da rede de atenção à saúde de pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.

O local será gerido pela instituição de ensino superior e terá atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS) e também privados, com a projeção de convênios com operadoras de saúde e parcerias com prefeituras das cidades da região. Será instalado nas dependências da universidade que antes abrigavam a Incubadora Tecnológica, no Travessão Solferino, que passarão por obras de adequação às atividades.

Trabalha-se para o envolvimento de 21 cursos de graduação da UCS nas atividades, entre eles Medicina, Psicologia, Fonoaudiologia, Nutrição, Assistência Social, Educação Física, Fisioterapia, Pedagogia e Medicina Veterinária. A partir de 2023, os grupos de trabalho atuarão com foco na elaboração de um plano de investimento para parceiros, para captação de recursos a serem dedicados à infraestrutura; e de plano de negócio com os parceiros, voltado para a manutenção e o custeio das operações. O início das operações está condicionado, além da formalização das parcerias, à disponibilidade dos recursos para efetivação das obras e manutenção dos serviços,