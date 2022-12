Projeto apresenta como ficará a Rua Independência em São Leopoldo

O projeto de revitalização da Rua Independência, a mais importante via de comércio de São Leopoldo, foi apresentado para a comunidade. O auditório da prefeitura esteve lotado com a participação de diversos setores representantes de entidades, empresas, imprensa e lideranças estiveram presentes. O projeto faz parte do programa de ações estratégicas a serem entregues até 2024, ano do bicentenário da imigração alemã, e é o resultado de um amplo trabalho de estudos, análise e projetos desenvolvido pelo Grupo de Trabalho buscando garantir a transformação e modernização da via.

Com um investimento previsto de aproximadamente de R$ 40 milhões, a obra contará com uma rede subterrânea elétrica, de internet e rede lógica e a construção de uma rede de drenagem e esgoto, assim como um sistema de iluminação pública mais moderno e eficiente. O objetivo é trazer mais modernidade, tecnologia, desenvolvimento ambiental, social e econômico para toda a cidade.

O prefeito Ary Vanazzi destacou a importância do projeto. "A ideia é fazer uma apresentação para a sociedade dos dois anos de estudo que realizamos para esse projeto. Foi um enorme desafio realizá-lo e que demandou muitos esforços para idealizar essa revitalização. Queremos sentar com cada setor da sociedade e debater melhor esse projeto, alterar e acrescentar o que for necessário para melhorar a rua Independência. Nós acreditamos que essa obra constrói outro patamar histórico e econômico na cidade", pontuou.

Para o titular da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico (Sedettec), Juliano Maciel, o projeto trará muitos benefícios para o município. " Nos próximos meses, queremos dialogar com entidades do comércio e a comunidade como um todo para tirar todas as dúvidas, fazer algum ajuste que seja necessário para que possamos. Tendo acordo, iniciar o processo licitatório no primeiro trimestre do ano que vem e dar sequência ao cronograma de obras", frisou Maciel.