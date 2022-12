O prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues, foi eleito por unanimidade, em Assembleia nesta terça-feira (20), presidente do Consórcio Pró-Sinos para o biênio 2023/2024. Ele assumirá no lugar do prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, que comanda o consórcio desde julho de 2018.

"É uma alegria ter sido aclamado pelos colegas prefeitos. Com essa composição da nova diretoria tenho a certeza de que daremos continuidade ao bom trabalho que vem sendo feito e iremos nos dedicar para implementar tudo aquilo que possa qualificar ainda mais o atendimento a todas as comunidades. Temos muitos desafios e vamos buscar resolutividade para os municípios", avaliou o novo presidente. A posse do novo presidente deverá ocorrer no mês de janeiro, em data que ainda será definida pela entidade.