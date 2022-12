A RGE finalizou a modernização da Subestação Santa Maria 4, que atende 37 mil clientes, beneficiados diretamente com a obra. O investimento de R$ 6,1 milhões foi aplicado na instalação de dispositivos que permitem manobras na rede de forma mais rápida e sem a necessidade de interrupções no fornecimento de energia, em situações de manutenção ou mesmo de contingências por conta de alguma situação adversa.

Para o gerente de Engenharia da RGE, Roberto André Pressi, esse é um investimento que impacta diretamente na qualidade do serviço. "É uma importante obra que aumenta a confiabilidade do sistema de distribuição de energia elétrica da região, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social", afirma Pressi. De acordo com ele, essa obra possibilitou uma segunda fonte de alimentação, dando ainda mais confiabilidade e robustez ao sistema da cidade e da região central do Estado.