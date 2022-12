Decreto prevê multa a quem desperdiçar água em Gravataí

No intuito de estabelecer as condições e restrições de racionalização e de combate ao desperdício de água em Gravataí, antecipando-se a possíveis desabastecimento e racionamento, o prefeito Luiz Zaffalon assinou um decreto neste mês para enfrentar o período considerado de estresse hídrico. Pelo decreto, o cidadão que for flagrado desperdiçando água será, em um primeiro momento, advertido e, caso pratique o mesmo ato uma segunda vez, será multado.

Segundo o titular da Secretaria do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal, Diego Moraes, o decreto tem o objetivo de educar ambientalmente os gravataienses como forma de prevenção, a fim de evitar abusos no consumo de água. Ele recorda que, no ano passado, em meio à seca do Rio Gravataí, agentes da Guarda Municipal flagraram um dono de uma revenda de veículos lavando os carros com uso de água contínuo, descumprindo as normas do decreto hídrico vigente à época, que buscava justamente regular o uso comercial, industrial e privado em volumes incompatíveis com as necessidades de sobrevivência e bem-estar humano e animal.

O atual decreto prevê que a prefeitura acompanhará a situação da disponibilidade hídrica para o abastecimento junto à Corsan, de forma a adotar medidas prévias quando detectados problemas no fornecimento. O período anual de estresse hídrico é compreendido entre 15 de novembro e 30 de março do ano seguinte. São consideradas infrações, por exemplo, manter instalações com vazamentos, fazer uso de mangueira, lava jato, entre outros similares para lavar veículos, calçadas, paredes, pisos, janelas e telhados de prédios públicos ou privados, comerciais ou particulares. Em caso de descumprimento dessas medidas, a multa pode chegar a R$ 535,00.

Sobre o Rio Gravataí, uma equipe inspecionou a situação do rio no fim de semana. O geólogo e coordenador técnico da Sema, José Alberto Cariolatto, no que diz respeito aos níveis de água, ressaltou que o canal principal apresentava representativo volume e bom aspecto visual, mas que já era possível identificar nas margens as marcas do nível médio. "Estava abaixo, em torno de 1,5 metro, e, portanto, as medidas de alerta já estão colocadas, conforme determinação dos órgãos estaduais", afirmou o profissional.