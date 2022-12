Documento une 80 entidades e empresas por pacto em Rio Grande

O Grande Pacto pela Inovação iniciou uma nova fase nesta terça-feira (20). O projeto em Rio Grande, sul do Estado, foi oficialmente lançado em uma cerimônia com a presença de autoridades e a assinatura oficial de 80 entidades e empresas comprometidas com a iniciativa que visa desenvolver o ambiente inovador na cidade. O lançamento contou com a presença do especialista espanhol Josep Piqué, consultor do Grande Pacto, e de representantes da quádrupla hélice (universidade, governo, iniciativa privada e sociedade civil). Ele auxiliou na modelagem do Pacto Alegre, na capital gaúcha.

Um dos propósitos é justamente a união de esforços para desenvolver a cidade. O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, Alsones Balestrin, salientou que a iniciativa é um exemplo para todos os municípios gaúchos. "É um passo muito importante, mas apenas o primeiro de muitos que ainda acontecerão a partir desse momento, gerando desenvolvimento e transformação para Rio Grande", destacou Balestrin.

A programação de lançamento incluiu um workshop com agentes que representam as quatro pontas da hélice. O grupo participou da dinâmica que foi ministrada por Josep Piqué sobre como construir uma cidade inovadora de forma colaborativa. "O nosso propósito aqui é pensar no interesse coletivo, não o individual, é assim que construiremos o Rio Grande do futuro", destacou Piqué ao grupo. Durante o workshop, os participantes precisaram pensar em conjunto sobre os desafios e as estratégias para Rio Grande desenvolver o seu ecossistema inovador e gerar desenvolvimento social, econômico e urbano.

O prefeito do Rio Grande, Fábio Branco, destacou que é um dia histórico e que a partir de agora a meta é acelerar o processo com a união de todos. "A inovação é a atitude de ter coragem e querer fazer diferente. O outro caminho para encontrar as soluções para a cidade que não seja em conjunto, por isso agradeço cada parceiro que está apoiando e se comprometendo com esse projeto. Graças à iniciativa do Sebrae, trazendo o conceito de Cidade Inovadora e aprendendo com outros exemplos, podemos acelerar essa mudança", salientou. Recentemente, a cidade aprovou a atualização na sua Lei de Inovação e a criação do Fundo de Inovação, que deverá levantar cerca de R$ 10 milhões nos próximos anos para investimentos na área.