"Colocamos Venâncio Aires no mapa do empreendedorismo". A manifestação é do prefeito Jarbas da Rosa, durante a cerimônia de instalação da plataforma Tudo Fácil Empresas, em Venâncio Aires, nesta terça-feira (20). É o 18º município do Estado a fazer essa adesão que simplifica o processo de abertura de empresas em uma única plataforma, levando até 10 minutos para a emissão do CNPJ - Certidão Nacional de Pessoa Jurídica.

O prefeito destacou a iniciativa que vem sendo implantada desde março, como mais um passo dentro das ações e mecanismos que a Prefeitura vem adotando para favorecer a vida dos cidadãos. "Recentemente, inauguramos o espaço Venâncio Empreendedor, centralizando diversos serviços importantes para a população em geral e também aos empreendedores", disse o prefeito.

"O Tudo Fácil Empresas é uma plataforma disponibilizada pelo Governo do Estado que representa um avanço no sistema da Junta Comercial estadual, que torna um fluxo que já é simplificado em uma maneira de abrir empresas com atividades de baixo risco de forma gratuita, totalmente automática, ágil, fácil e sem burocracia", destacou o secretário adjunto estadual de Desenvolvimento Econômico, Róger Pozzi. Pelo endereço (tudofacilempresas.rs.gov.br) e a inserção do número do CPF é possível iniciar o trabalho na plataforma.