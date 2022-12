Paciente com nova variante da Covid morre em Canoas

O Hospital Universitário de Canoas (HU) vem monitorando diariamente os novos casos da Covid-19, desde o final de novembro. Conforme boletim divulgado pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, foi confirmado o primeiro óbito no hospital, nessa segunda-feira (19). O paciente, um homem de 91 anos, estava internado há seis dias e apresentava comorbidades.

a subvariante BQ.1 Conforme o Núcleo Epidemiológico do HU, neste momento, os pacientes com infecção para Covid-19 possuem característica para, da linhagem Ômicron do coronavírus. O enfermeiro e especialista em Epidemiologia e Vigilância em Saúde, Pedro Guilherme Propodolski, lembra que a essa nova cepa mostra um importante contágio, com maior capacidade de transmissão. "A situação resultou em um aumento considerável do número de diagnósticos positivos de Covid nos últimos dias", alerta.

Com o avanço da BQ.1, o HU retomou as reuniões com o Grupo de Monitoramento Covid-19. Além disso, foi organizada uma área de isolamento para pacientes de enfermaria positivos para Covid. O boletim Covid do HU, divulgado no final do dia 19 de dezembro, contabilizava 23 pacientes internados. Dois deles recebem atendimento no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI).

A suspensão das visitas aos pacientes, que já vigora desde o dia 30 de novembro, segue mantida por tempo indeterminado. Internamente, para preservar a saúde do trabalhador, o HU segue com campanhas de incentivo para os colaboradores completarem o esquema vacinal e mantém a distribuição de máscaras N95, principalmente, para os funcionários mais expostos ao atendimento ao público.