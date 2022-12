Unidade do Tudo Fácil abre nesta quinta-feira em Passo Fundo

A quarta unidade no interior do Rio Grande do Sul será inaugurada nesta quinta-feira (22) no Passo Fundo Shopping. Serão oferecidos cerca de 80 serviços presenciais, entre os quais DetranRS, CORSAN, FGTAS, IGP, INSS, IPE Saúde, IPE Prev, entre outros. A abertura oficial ao público ocorre na segunda-feira (26), com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados, das 10h às 14h, sempre através de agendamento pelo portal do governo do Estado (rs.gov.br).

O Tudo Fácil Passo Fundo irá ocupar área de 686 metros quadrados no piso térreo do shopping, e será a referência para atender as regiões de Carazinho, Marau, Machadinho, Lagoa Vermelha e Sananduva. A abertura da unidade contou com a contratação de aproximadamente 70 profissionais.

A unidade do Tudo Fácil conta além do atendimento presencial, com terminais de autoatendimento, promovendo a inclusão digital da população e permite o acesso a mais de 650 serviços digitais.