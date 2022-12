De acordo com os dados da prefeitura de Pelotas, o município conta com 20,4 mil pessoas com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso. Em relação à terceira dose, o número sobe para 72,4 mil. A maior parcela é de adultos, que somam 54,3 mil com esquemas vacinais incompletos.

A segunda dose do reforço (quarta dose) também apresenta um número considerável de atraso, com 68,8 mil pelotenses sem o imunizante. Para atender à demanda da população, a aplicação das vacinas continua de segunda a sexta-feira em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no Ambulatório da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), no Trailer da Vacina, conforme cronograma semanal, e nas bancas 16 e 17 do Mercado Central, onde os imunizantes também são disponibilizados aos sábados das 10 às 15h.