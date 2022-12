Loteamento com marina privada será construído no Litoral Norte gaúcho

O empreendimento Nautilus, que está sendo construído no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, projeta movimentar R$ 220 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV), com a comercialização de 399 terrenos residenciais e 58 terrenos comerciais, em fase de negociação com as marcas âncoras, em 400 mil metros quadrados de área. A 2Day Consultoria é a responsável pela gestão de lançamentos e coordenação de vendas do empreendimento, e atuou na concepção de posicionamento do produto e a estratégia de marketing e comercial.

Investimento da Huff Incorporadora, o loteamento está localizado na Estrada do Mar (ERS-389), quilômetro 19, na rotatória de acesso à Atlântida Sul Distante pouco mais de uma hora de Porto Alegre, o empreendimento pretende movimentar R$ 1 bilhão em investimentos e geração de novos negócios. O empreendimento, que terá um conceito de bairro, terá um centro comercial, cujas âncoras deverão ocupar o espaço comercial, frontal e central (open mall ou boulevard de serviços, junto à praça da fonte), com fornecedores nas áreas de supermercado, farmácia, pet ,alimentação entre outros prestadores de serviço, e estão sendo negociadas.

Além disso, o loteamento no Litoral Norte gaúcho contará com uma marina para os moradores. "É algo que não existe na região. Vamos aproximar a Lagoa do Passo com boardwalk, píer e atracadouro para barcos e lanchas, além de rampa de acesso. O projeto procurou pensar também em área de lazer completo. É o primeiro e grande projeto para marcar nossa entrada neste mercado", comenta Lucas Huff, CEO da incorporadora e responsável pelo empreendimento. O Nautilus prevê a abertura de pelo menos 500 empregos diretos na construção e gestão do bairro, que se juntarão às 150 pessoas que trabalham atualmente no empreendimento.