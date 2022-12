Empresas de Caxias do Sul projetam expansão para 2023

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, foi convidado para conhecer os planos de expansão de algumas empresas instaladas na cidade. Um dos encontros mais recentes foi com os sócios da startup Arrow Mobility, que se prepara agora para um novo salto, de transformar-se em uma montadora de vans elétricas.

Projetado e desenvolvido ao longo de 12 meses, o produto foi oficialmente apresentado, no início de novembro, em São Paulo, na Fenatran, um dos mais importantes eventos de transporte e logística do mundo. Agora, a empresa inicia, efetivamente, a produção das unidades no parque fabril localizado no bairro Bela Vista. O primeiro pedido contempla 100 vans para a rede de locação de veículos Localiza. Do volume total, 20 devem ser entregues no primeiro trimestre de 2023 e as demais ao longo do ano.

Atualmente, a empresa ocupa um pavilhão de, em torno, 1 mil metros quadrados, com quadro na ordem de 30 funcionários, número que tende a crescer ao longo de 2023. Diante da expectativa de novos negócios, os sócios Julio Balbinot, Jocelei Salvador e Marcelo Simon buscam uma área maior para montagem das vans. Outro parceiro envolvido no projeto é Ricardo Pessoa Magnus, responsável pela prototipagem e área fabril.

Outra empresa visitada pelo prefeito foi a Mercosul Motores, que assumiu em 2018 a operação da Voges Motores, localizada no bairro São Cristovão. O prefeito foi recebido pelos gestores Carlos Eduardo França e Janoel Lopes, os quais informaram sobre o interesse da empresa em investir em novo complexo fabril.

Os diretores informaram que o grupo decidiu, já há algum tempo, por uma operação em Coruripe, no estado do Alagoas, para produção de motores veiculares. Em Caxias do Sul, a intenção é concentrar toda a linha de motores especiais, destacando principalmente projetos ligados ao tema ESG, com valorização das ações ambientais. "Investir nesta área é a saída para a sobrevivência das empresas", indicou França. Atualmente, a organização ocupa 25.000m², tem mais de 400 colaboradores e produção média mensal em torno de 30 mil motores.