Prefeitura emite 438 notificações à RGE por conta do excesso de fios em postes de ruas em Santa Cruz do Sul

Representantes da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana e do Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Santa Cruz do Sul protocolaram, na semana passada, o primeiro lote de 438 notificações à concessionária de energia RGE. O documento demanda que a empresa adote as medidas necessárias para o cumprimento da legislação no que diz respeito a fios em excesso e cabos em desuso nos postes da concessionária, como forma de prevenir acidentes.

As notificações também destacam o excessivo número de postes com irregularidades, provocando grande poluição visual, principalmente no centro da cidade. Os documentos foram desencadeadas a partir de um estudo contratado pelo município para realização de um mapeamento piloto em 20 logradouros de maior fluxo. O trabalho constatou, apenas nestas ruas, mais de 1.600 irregularidades na disposição do cabeamento, em maioria pertencente a empresas de telefonia, internet e TV a cabo com contrato para utilização das estruturas da RGE.

A partir de agora, a concessionária deverá adotar as medidas para notificar as irregularidades e atuar na fiscalização de eventuais empresas clandestinas que se utilizam indevidamente de sua estrutura. Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Valmir José dos Reis relata que a Administração Municipal vem agindo diuturnamente para melhorar o aspecto visual das vias públicas e, principalmente, buscar soluções para viabilizar a segurança dos munícipes. "Com isso, geramos na comunidade uma sensação de segurança e qualidade de vida ainda maior, preocupação dos grandes centros urbanos na atualidade", afirmou.