Venâncio Aires renova contrato para gestão da folha de pagamento

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, assinou o contrato com a Caixa Econômica Federal para a gestão da folha de pagamento dos servidores públicos municipais. O ato de assinatura ocorreu na sala de reuniões com a presença do superintendente Executivo de Varejo da instituição financeira, Cristiano Schumacher, e do gerente Geral, Matheus Hermes. A medida trará facilidade e economia para os cofres públicos.

Com o contrato firmado, a Caixa gerenciará a folha de pagamento dos 2.114 servidores, abrangendo os ativos, os inativos e os pensionistas. Também, as tarifas bancárias para a liquidação dos boletos, que custavam R$ 4, passarão a ser R$ 1,90. De acordo com a secretária da Fazenda, Fabiana Keller, a prefeitura ainda garantirá a isenção de outros serviços que tinham cobrança e a implementação do Pix.

"A partir da assinatura do contrato, a Caixa terá até o mês de julho para proporcionar o Pix. Com a facilidade, os cidadãos poderão pagar o IPTU e qualquer outro tributo através do meio eletrônico instantâneo."

A Caixa já administrava a folha de pagamento dos servidores públicos municipais de Venâncio Aires. A instituição financeira contou com inexigibilidade de licitação e pagará ao município o total de R$ 3.324.000,00 pelo período de cinco anos de exploração dos serviços.

Conforme o prefeito Jarbas da Rosa, a parceria trará uma economia significativa para os cofres públicos e beneficiará a comunidade. "O nosso dever sempre é buscar benefícios para os cidadãos. Agora, com os custos reduzidos nas operações, poderemos investir ainda mais na saúde e na educação", disse.