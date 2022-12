Tarifas de água e esgoto terão reajuste de 17,54% em Bagé

A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Agesan-RS) irá conceder uma revisão tarifária extraordinária nos valores atuais das tarifas de água e esgoto e preços dos demais serviços praticados pelo Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb). A correção de 17,54% será aplicada em todas as categorias e faixas de consumo. Os novos valores serão praticados a partir de janeiro de 2023.

Com dados fornecidos pelo Daeb, a Agesan realizou um estudo para chegar ao índice da revisão tarifária. A prefeitura firmou, em abril, convênio de regulação com a Agência, pelo período de 10 anos. O objetivo é fiscalizar o cumprimento das metas estabelecidas pelo novo marco regulatório do saneamento, que devem ser atingidas até 2033.

Com o reajusta, na tarifa residencial social, o serviço básico de água passará de R$ 4,94 para R$ 5,81 e o de esgoto de R$ 1,23 para R$ 1,45. Nesta mesma categoria, o valor do metro cúbico (na faixa de consumo de até 15 metros cúbicos) será alterado de R$ 0,93 para R$ 1,09. A nova tabela tarifária estará disponível no site do departamento.