A obra da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Luiz Rau, em Novo Hamburgo, recebeu a liberação final da Caixa Econômica Federal para sair do papel. A autarquia cumpriu os prazos estabelecidos e o cronograma foi antecipado. Com isso, pode lançar a licitação, prevista para janeiro, e iniciar as obras o mais breve possível - a previsão é março, com conclusão esperada para 2024.