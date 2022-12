As pessoas com deficiência (PCDs) e mobilidade reduzida poderão aproveitar a temporada de verão de forma segura e confortável em Imbé. No fim de semana, a prefeitura recebeu 10 cadeiras anfíbias que contemplarão todos os balneários da cidade. As estruturas foram entregues durante a Operação RS Verão Total - evento de abertura da temporada de verão, organizado pelo Governo do Estado, na presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, em Capão da Canoa.

Entre os municípios do Litoral Norte, Imbé foi o que mais recebeu esses itens de acessibilidade. As 10 cadeiras anfíbias serão distribuídas em todos os balneários da cidade, sendo que cada um destes receberá uma das cadeiras. Duas servidoras municipais participaram da capacitação para realização do banho de mar assistido - maneira utilizada para que usuários das cadeiras anfíbias possam acessar o mar. A capacitação será estendida para mais servidores e também para os guarda-vidas.