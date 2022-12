Assinada ordem para início das obras da ponte entre Porto Xavier e San Javier

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, confirmou a liberação para o início das obras de construção da ponte internacional em Porto Xavier. O anúncio foi feito pelo prefeito de Santo Ângelo e presidente da Associação dos Municípios das Missões (AMM), Jacques Barbosa, e pelo prefeito de Porto Xavier, Gilberto Menin na assembleia geral da entidade, realizada na sede campestre do Clube Gaúcho.

"Está se consagrando uma luta de mais de meio século da região das Missões. Vislumbramos um futuro próspero com o fortalecimento do Mercosul. A ponte internacional entre Porto Xavier e San Javier (ARG) será a indutora do desenvolvimento socioeconômico macrorregional, tanto pelo potencial turístico da Rota Jesuítica-Guarani que congrega os 30 povos formadores das Missões quanto pelo escoamento da produção", comemorou Jacques.

O presidente da entidade também atualizou os prefeitos sobre as pautas regionais, projetos e programas regionais que estão sendo tratados junto aos governos federal e estadual. Na assembleia os prefeitos decidiram pela formação de uma comitiva que estará em Porto Alegre nesta semana para audiência com o governador Ranolfo Vieira Júnior e com o eleito, Eduardo Leite, para articular o pagamento de pendências do Estado com os municípios missioneiros.

Na audiência com o governador, os prefeitos da associação da região das Missões também pretendem buscar o compromisso do futuro governo do Estado com pautas consideradas prioritárias para as Missões. Dentre os temas que serão tratados na audiência, agenda para ocorrer na quinta-feira (22) estão demandas como os acessos asfálticos para os municípios, duplicação de trechos da ERS344, melhorias no Aeroporto Regional Sepé Tiaraju e o direcionamento de investimentos em saúde, educação e segurança pública. A ideia é voltar com medidas concretas para os municípios que integram a região missioneira