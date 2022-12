Hospital de Cruz Alta recebe verba para área de internação

Foi assinada na sexta-feira (16/), a portaria de repasse de R$ 862 mil para a reforma da Unidade de Internação Santa Rita, do Hospital São Vicente de Paulo, de Cruz Alta. O anúncio dos recursos pelo Avançar na Saúde foi divulgado em novembro à prefeita Paula Librelotto e à gestão hospitalar. Com a assinatura do documento, o valor tem previsão de entrar na conta da prefeitura de Cruz Alta na próxima semana.

Com esse montante, o Hospital São Vicente de Paulo soma quase R$ 4 milhões em recursos do programa nos últimos anos, para reformas e aquisição de equipamentos.

O diretor de operações da instituição, Marco Aurélio Dreher, disse, que sem a parceria entre hospital, prefeitura e o Estado não seria possível realizar todas as melhorias no local. "Estamos aqui somente para agradecer, sabemos do desafio que é para recuperar o hospital, frente às dificuldades, mas estamos preparados", disse.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, disse que "Cruz Alta, na área da Saúde, passará a ter outra história no cuidado com as pessoas. Agora o importante é seguirmos caminhando e buscando o melhor para o hospital.".

A Unidade de Internação Santa Rita tem 30 leitos de internações clínicas, pediátricas, oncológicas e outras especialidades. A reforma será na parte estrutural do prédio.