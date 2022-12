Assinada a ordem de serviço que autoriza início das obras no Parque Bento, em Cristal

Foi assinada na sexta-feira (16) a ordem de serviço que autoriza a realização das ações de qualificação física do Parque Histórico General Bento Gonçalves - instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), localizada em Cristal. Os recursos, na ordem de R$ 480 mil, são oriundos do programa Avançar na Cultura.

O Parque Histórico General Bento Gonçalves foi criado em 28 de janeiro de 1972. Está localizado na antiga Sesmaria do Cristal, originada por uma doação de terras feita por D. João VI ao alferes Joaquim Gonçalves da Silva, pai do líder farroupilha Bento Gonçalves. No seu interior foi construída, em 1976, junto às ruínas da casa original em que o general Bento Gonçalves viveu parte de sua vida, uma réplica daquela que lhe pertenceu. Nela, existe um museu que conta com um acervo de objetos relativos a um dos líderes da Revolução Farroupilha (1835-1845).

Com área de cerca de 16 hectares, o Parque possui mata nativa, campos e banhados, com espaço destinado à acampamento. Tem riqueza natural, o habitat de várias espécies de animais e vegetais. O fundo do parque é contemplado pelo Rio Camaquã. Além das ruínas da casa original, conta com uma possível trincheira da época da Revolução Farroupilha.

Com a vigência da assinatura, a obra está apta a iniciar. Os trabalhos consistem em ações de conservação da sede do Parque Bento, como revisão da cobertura, recuperação das esquadrias de madeira, recuperação de rebocos e pintura geral da edificação (interna e externa), além de ações de qualificação e melhorias de suas estruturas, como reforma completa dos sanitários, cozinha de apoio, instalação de novas luminárias internas e externas, reforma das churrasqueiras da área externa e do portão de entrada do parque.