Na terça-feira (20), a Universidade de Caxias do Sul (UCS), por meio do Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação (TecnoUCS), o Sicredi CooperUCS e o Sebrae se unem paralançar o espaço Coopera , no bloco 59 do Campus-Sede da UCS. O novo espaço tem o objetivo de estimular e apoiar o desenvolvimento do empreendedorismo e das organizações de micro e pequeno porte, na região da Serra gaúcha, por meio de iniciativas voltadas ao diagnóstico situacional e a recomendação de boas práticas de gestão para os negócios.

Em 2023, o espaço vai implementar diferentes ações para o ecossistema de inovação que orbita no universo que envolve a UCS, o Sicredi e o Sebrae. Em janeiro, já se inicia o processo de prospecção de interessados e os primeiros atendimentos. Ao longo do primeiro semestre, estão previstos workshops, palestras e início de consultorias. No decorrer do ano, outras ações serão desenvolvidas.