São Leopoldo abre inscrições para concurso de novo monumento

A Prefeitura de São Leopoldo informa que está aberto o concurso cultural para seleção do Monumento em comemoração aos 200 anos de São Leopoldo e o Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil. O período de inscrições vai de 16 de dezembro até o dia 31 de janeiro.

O objeto do edital abrange a seleção do projeto vencedor e a posterior execução e instalação do monumento. O local destinado a abrigar a obra é a Praça Tiradentes no Centro do município. As três melhores propostas, classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugar, serão premiadas com os valores de R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil, respectivamente. A primeira colocada será contratada para o desenvolvimento dos anteprojetos, projetos complementares e execução da obra.

No edital estão previstos quem pode concorrer, os critérios para inscrição, comissão julgadora, prazos, o valor de investimento na obra e demais orientações para o certame. Para o planejamento devem ser observadas as diretrizes: o território - entender que as comemorações trabalhem a questão do território da antiga colônia de São Leopoldo, ressaltando aspectos desta conformação de ambiência; a diversidade - compreender que a diversidade multiétnica dos povos (povos originários, afro-brasileiros, imigrantes - portugueses e alemães, dentre outros, que constituem a identidade leopoldense; o pluralismo - pois onde há a convivência dentre muitas crenças religiosas como o catolicismo, o protestantismo, a matriz africana, o xamanismo, dentre outros; e a estruturação - considerar a definição de uma série de materialidade que configuram uma organização da colônia/cidade, como o porto, pequenas embarcações, a real feitoria, o rio dos sinos, ponte de pedra, prolongamentos de rua e etc.