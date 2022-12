Santa Cruz do Sul é a cidade do RS com maior avanço na participação do PIB

A cidade de Santa Cruz do Sul foi a cidade que mais avançou no ranking das 10 maiores economias do Rio Grande do Sul na lista divulgada na sexta-feira (16) referente ao ano de 2020. A cidade do Vale do Rio Pardo terminou o ano com um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 10,49 bilhões, 2,2% do total do RS, o que a levou à quinta colocação no Estado, três posições acima da lista de 2019.

Além de Santa Cruz do Sul, Passo Fundo (do 7º para o 6º lugar) e Pelotas (do 10º para o 9º) também ganharam postos no topo do ranking estadual no primeiro ano da pandemia da Covid-19. Em 2020, Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Gravataí, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, Rio Grande, São Leopoldo, Pelotas e Novo Hamburgo ocuparam, nesta ordem, o ranking das 10 maiores economias do RS. Na comparação com o ano anterior, as cidades permaneceram as mesmas, apenas com alteração em algumas posições.

O material foi elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (DEE/SPGG), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgado pelo governo estadual no fim da semana passada.

"A lista das 10 maiores economias municipais do Estado têm se mantida praticamente estável ao longo dos últimos anos. Ao lado dos 10 municípios listados em 2020, apenas Triunfo, em alguns anos, se juntou aos demais no ranking. São municípios com economias consolidadas e pujantes, alicerçadas, fundamentalmente, nos serviços e, principalmente nos casos de Caxias do Sul, Canoas, Gravataí, Santa Cruz do Sul, Rio Grande, São Leopoldo e Novo Hamburgo, também na indústria de transformação", destaca o economista Martinho Lazzari, da Divisão de Análise Econômica do DEE.