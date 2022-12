Languiru assume área de 9,6 hectares no Porto de Estrela

O investimento de mais de R$ 40 milhões na compra de área e reforma da estrutura localizada junto ao Porto de Estrela pela Languiru foi formalizado na sexta-feira (16). Em cerimônia com lideranças, houve o início das operações em área de 9,6 hectares no local.

O complexo inaugurado envolve uma infraestrutura de 10 silos verticais metálicos, com capacidade para três mil toneladas cada, e mais um armazém graneleiro, com capacidade para 30 mil toneladas de grãos, totalizando 60 mil toneladas de capacidade estática; dois secadores de grãos; duas moegas, uma delas com tombador para caminhão bitrem; balança rodoviária; e prédios anexos que podem ser utilizados para depósito de ensacados, farelos, insumos, grãos em geral e ponto de venda para o associado. O local atende a necessidade da cooperativa para recebimento, processamento, limpeza, secagem, armazenagem e expedição de grãos, especialmente milho e soja, e possa assim receber a produção de associados e demais agricultores de todo Rio Grande do Sul, tendo em vista a localização estratégica.

A área portuária também tem a capacidade de interligar três modais de transporte: rodoviário, hidroviário e ferroviário. O fator logístico é determinante no novo investimento, considerando a localização estratégica dos silos, próximos à Fábrica de Rações da Languiru, facilitando e reduzindo custos no transporte do milho até o ponto de consumo.

Com o objetivo de dar importante passo no segmento de grãos, e diante disso, atento à questão logística, em outubro as intenções da Languiru foram apresentadas ao governador Ranolfo Vieira Júnior, em audiência com o presidente da empresa, Dirceu Bayer. Com os acertos, o investimento foi anunciado nas festividades de aniversário de 67 anos da Cooperativa, comemorados dia 13 de novembro. "Assumimos uma estrutura de aproximadamente 10 hectares, com uma infraestrutura incrível, em um novo segmento que estamos apostando. O Porto vai ser a redenção de nossa cooperativa, que passa por um momento difícil em razão da questão das proteínas animais, sistema que sempre nos alavancou, mas foi muito prejudicado com a pandemia", disse o presidente da Languiru.

O prefeito de Estrela, Elmar Schneider, foi outro a reforçar a importância da união de esforços e da atenção de todos para com a agricultura e o Porto de Estrela. "Um negócio como este da Languiru não se faz em 24 horas. Da mesma forma, a retomada deste porto não se faz do dia para a noite. Criamos a E-log. Já temos ali do outro lado a Nutritec, que agora ganha a bela vizinhança da Languiru. Mas precisamos e podemos mais", frisou, ao destacar também a força e o canteiro de obras que é a BR-386

O vice-governador eleito Gabriel Souza também falou aos presentes. "É nos momentos de crise que surgem oportunidades", iniciou, ao reconhecer a crise no setor de proteína-animal. "Não será diferente agora. E hoje estou muito feliz em estar aqui vendo um investimento de R$40 milhões no setor de grãos, commodities, e estrategicamente feito no Porto de Estrela, no qual temos muito a apostar. A Languiru e as outras cooperativas, também o pequeno agricultor familiar e todo o agronegócio irão sim ter o apoio do governo do Estado", frisou, ao afirmar inclusive que o futuro governo criará a Secretaria do Desenvolvimento Rural, dentro da pasta da Agricultura, justamente para dar mais atenção e aporte ao setor e ao pequeno agricultor.