Calçadão no Centro de Venâncio Aires é entregue após obras

O calçadão Largo do Chimarrão, em Venâncio Aires está de cara nova. Completamente remodelado, o trecho da Osvaldo Aranha, entre as quadras das ruas Jacob Becker e General Osório, abrange 181 metros. A revitalização foi entregue à comunidade durante uma cerimônia na sexta-feira (16), com a presença de autoridades, comerciantes e profissionais envolvidos no projeto.

Com investimentos de R$ 507.897,91, a obra foi concluída em cerca de quatro meses. A previsão inicial era de seis meses para os trabalhos. A inauguração foi marcada ainda por uma bênção intercedida pelo padre Roque Hammes.

As obras que revitalizaram o espaço tiveram alargamento da rua Osvaldo Aranha com pavimentação asfáltica, substituição da calçada, construção de rampas de acesso para pedestres, nova iluminação pública, troca de mobiliário e construção de decks de madeira. Além deste valor no projeto, a prefeitura também investiu R$ 80 mil nas melhorias internas na praça Coronel Thomas Pereira e mais R$ 70 mil nas melhorias e novos brinquedos na pracinha para as crianças.

O prefeito Jarbas da Rosa, ao se pronunciar, destacou a importância do trabalho anterior ao da Prefeitura, liderado pelos comerciantes com estabelecimentos no calçadão, que realizou melhorias no lado esquerdo do local. "Mantivemos o projeto, buscamos esforços da empresa para agilizar a conclusão e estamos entregando o calçadão em um dia que marca também a chegada do Papai Noel, coroando a bela decoração e as programações de Natal que estamos realizando no município", destacou o prefeito.

A revitalização além de incentivar o comércio, de acordo com o chefe do Executivo, quer oferecer um espaço mais agradável e seguro a todos, considerando o hábito que os venâncio-airenses tem de frequentar o local para tomar chimarrão e passar momentos de lazer com a família e amigos. A intenção é, também, atrair mais pessoas ao local.