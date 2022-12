Número de casos da Covid-19 tem elevação no Vale dos Sinos

O número de casos da Covid-19 disparou na região do Vale dos Sinos. Segundo boletim divulgado pelo Laboratório de Microbiologia Molecular (LMM) da Universidade Feevale na sexta-feira (16), a média móvel de casos na região chegou a 2.432. Na semana passada era 1.530, no início do mês 1.109 e, em 4 de novembro, 69. Ou seja, em apenas uma semana, os casos aumentaram aproximadamente 59%.

O virologista Fernando Spilki, pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da universidade, alerta para a alta de casos neste período do ano. "Se ainda restava alguma dúvida se poderíamos passar por uma onda neste final de ano, infelizmente estamos vendo que se repete o quadro de anos anteriores, com uma elevação muito importante de casos", destaca o virologista.

Spilki ainda destaca a necessidade da adoção de medidas de proteção individual em alguns casos. "Se as pessoas sentirem algum tipo de insegurança quanto ao local em que estão, se houver muita aglomeração, devem fazer uso da máscara", orienta o pesquisador.

O virologista ainda reforça o pedido para que as pessoas completem o quadro vacinal. "É preciso evitar, efetivamente, doença mais grave. Imaginamos que esta pode ser uma temporada mais longa. O número de casos pode ser dinamizado como foi nos outros anos, até em função de reuniões e festas de final de ano e, também, do período de férias", complementa Spilki.

Na semana passada, a universidade havia divulgado dados que mostram a predominância da sublinhagem B.Q.1.1 da Ômicron na região. Sequenciamento genômico de 19 amostras coletadas em residentes de Estância Velha (11), Campo Bom (4) e Novo Hamburgo (2) mostram que a linhagem BQ.1.1 prevalece em 44% das detecções.

Os genomas sequenciados foram caracterizados como pertencentes à linhagem Ômicron (100%), das seguintes sublinhagens: Clado 22B - BA.5.1 (1), BA.5.3 (5), BE.1 (1); Clado 22E - BQ.1 (1), BQ.1.1 (8), BQ.1.1.18 (1), BQ.1.22 (1); e Clado 22F - XBB (1).

O Laboratório de Microbiologia Molecular (LMM) da universidade do Vale do Sinos vem realizando, desde janeiro de 2021, o acompanhamento epidemiológico de SARS-CoV-2. Com o surgimento da VOC Ômicron, em dezembro do ano passado, vem sendo possível demonstrar que essa variante é predominante desde janeiro de 2022, dados que vêm acompanhando o cenário mundial.