Foi aprovado por unanimidade, na Câmara Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, o projeto de Lei que institui o Plano Municipal de Cultura. O documento é alinhado com o Plano Nacional de Cultura e terá duração de 10 anos.

O Plano municipal estará atento aos princípios de liberdade de expressão, criação e fruição; diversidade cultural; respeito aos direitos humanos; direito de todos à arte e à cultura; direito à informação, à comunicação e à crítica cultural; direito à memória e às tradições; responsabilidade socioambiental; valorização da cultura como vetor do desenvolvimento sustentável; democratização das instâncias de formulação das políticas culturais; colaboração entre agentes públicos e privados para o desenvolvimento da economia da cultura; participação e controle social na formulação e acompanhamento das políticas culturais.

Ao longo de três meses, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Turismo realizou debates para a elaboração do documento, com as diretrizes que nortearão as ações em cultura pela próxima década. O plano visa sistematizar os programas e ações das políticas públicas para a cultura em Almirante Tamandaré do Sul e proporcionar aos cidadãos tamandarenses oportunidades de participar cada vez mais e em melhores condições da vida cultural e artística do município.