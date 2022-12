Hospital de São Leopoldo terá centro de especialidades

A prefeitura de São Leopoldo fez o anúncio da construção do Complexo Hospital Centenário - Centro de Especialidades Bicentenário. A solenidade ocorreu nesta quinta-feira (15), na sala de reuniões do Gabinete da Prefeitura e reuniu autoridades, profissionais da saúde e representantes da sociedade.

A prefeitura investirá R$ 18 milhões na execução do projeto com financiamento da Caixa Econômica Federal. A obra resultará em economia de tempo e dinheiro para o usuário, que terá praticamente todos os serviços oferecidos dentro do Complexo Hospital Centenário, e para o poder público, que gasta mais de R$ 500 mil por ano somente com aluguel. O novo espaço, que vem para substituir o Centro Médico Capilé, que funciona em um prédio antigo e não projetado para atendimentos médicos.

O novo local será um prédio de três pavimentos, construído com a frente para a Av. Oitavo BC, com salas de aula, supervisão e reunião, consultórios, salas de espera, de exames, coletas, laudos, esterilização, almoxarifado, sanitários, copa, vestiários. A licitação será pela modalidade técnica e preço, onde as empresas disputam apresentando a melhor proposta de valor da obra para a sua execução. A inauguração está prevista para ocorrer em 2024, de acordo com cronograma.