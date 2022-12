Canoas registra 8,4 mil novas empresas criadas até novembro

De Sociedades Anônimas (SA) a Micros Empreendedores Individuais (MEI), o Escritório do Empreendedor é a porta de entrada das empresas em Canoas. Todas as solicitações de negócios no município passam por lá. Até o final do mês de novembro, o departamento já emitiu 8.484 novos CNPJs para diversos segmentos e também recebeu 4.027 pedidos de baixas. Com a soma das novas empresas, o incremento de negócios aumentou 10%, totalizando 44.996 empresas ativas em Canoas.

Do total de empreendimentos, 6.779 são MEIs. Os demais são de categorias empresariais que podem se registrar em até três segmentos em um mesmo CNPJ, como indústria, serviço e comércio, segundo explica o diretor do Escritório do Empreendedor, José Canabarro. "Por vezes, uma indústria tem que vender a sua produção e precisa do registro de comércio, ou ainda, presta trabalhos de manutenção e assim se torna uma prestadora de serviços. Ou como uma padaria que produz e vende seus pães", explicou Canabarro.

Dos 8.484 CNPJs, 6.994 receberam o Cadastro Municipal Contribuinte (CMC) e já estão em atividade. As outras 1.490 empresas apenas abriram o CNPJ e ainda não estão aptas. O setor de serviços, com 4.989 novos negócios, e o comércio, com 1.282, são os segmentos que mais tiveram novos negócios este ano.