O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou a contratação de até R$ 2,9 milhões em financiamentos, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para a execução de ações do Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades) em Butiá. Foram aprovadas duas propostas do município e a portaria que autoriza a contratação já foi publicada.

Com os recursos, serão feitas melhorias no centro urbano de Butiá, com o objetivo de melhorar as condições de vida da população local com a elevação de indicadores sociais do município. Para tanto, serão feitas intervenções estruturantes, a partir da qualificação do espaço público.

As propostas apresentadas pelo município gaúcho se enquadram na categoria Mutuários Públicos. Anteriormente, Butiá teve outras propostas aprovadas pelo MDR no Pró-Cidades. A primeira, de R$ 3,5 milhões, foi autorizada em abril de 2020. Já a segunda foi chancelada pela Pasta em agosto de 2021 e envolve financiamentos de R$ 2,1 milhões.