A edição do 'Natal Mais Feliz', ação apoiada pelos parceiros do projeto Naturecycle para promover uma comemoração com as crianças do município, ocorre neste fim de semana. Pela primeira vez, o evento acontece na Praça Municipal de Feliz, no sábado (17), das 9h às 12h, contando com atividades educativas e uma peça de teatro.

Para participar, cada criança deve levar uma unidade de plástico flexível, como sacola de mercado, plástico bolha ou pacotes de alimentos, para trocar por um presente entregue pelo Papai Noel. O número de presentes é limitado.

No dia do evento, a praça será paramentada com um pórtico que conduzirá à trilha sustentável da Plastiweber, onde as crianças irão participar de atividades e aprender sobre a importância do bom uso, do descarte correto e da reciclagem dos resíduos plásticos para a preservação ambiental. Ao final do percurso, terão o encontro com o Papai Noel. Além disso, a edição de 2022 do Natal Mais Feliz terá dinâmicas de jogos para integração entre as famílias.