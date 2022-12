Erechim se prepara para o quarto ano seguido com seca

A Prefeitura de Erechim vai iniciar o combate à seca em localidades com problemas de abastecimento. Esse foi o resultado da reunião realizada na sede da Defesa Civil com secretarias municipais. Na ocasião, representantes do Estado apresentaram informações sobre a estiagem, que já está afetando famílias do município e prejudicando a produção agrícola.

O coordenador da Defesa Civil de Erechim, Ronaldo Manica, explica que cerca de 15 famílias do município já estão precisando de transporte de água potável para consumo. "Não temos os números exatos da estiagem, porque começamos a receber as demandas, mas podemos dizer, com certeza, que já falta água para 15 famílias e em algumas culturas as perdas chegam a 20%", explica.

Ronaldo Manica observa que se a estiagem persistir, neste ano, em Erechim, será a quarta que ocorre em sequência no município. "O problema que, nos últimos três anos, o município vem sofrendo com a falta de água, em função das baixas precipitações e, isso, afeta diretamente os mananciais, as reservas subterrâneas de água, e aí até poços artesianos podem ficar sem água", comenta.