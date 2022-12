Plano Municipal de Turismo de Bento Gonçalves é entregue

Realizado por mais de 100 empreendedores que participaram da construção, o Plano Municipal de Turismo de Bento Gonçalves foi apresentado nesta semana. O documento também teve a participação de entidades públicas e setoriais da sociedade civil. O Plano é uma exigência do Ministério do Turismo para que os destinos possam pleitear verbas, apoio para novos projeto, seja eles estruturantes, de capacitação ou eventos.

O documento conta com quase 70 ações. O Plano é norteado por oito eixos, sendo eles: gestão descentralizada do turismo, planejamento e posicionamento de mercado, qualificação profissional dos serviços e da produção associada, empreendedorismo, captação e promoção de investimento, infraestrutura turística, informações turísticas, promoção e apoio à comercialização e monitoramento.

O secretário de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto, comentou sobre o trabalho que vem sendo feito. "Essa construção foi feita em várias etapas, iniciando por um grande diagnóstico do turismo de Bento, e culminando numa série de ações que estão sendo realizadas pela Secretaria de Turismo em prol do desenvolvimento do setor na nossa cidade. Esse é um dos primeiros planos municipais de turismo alinhado com a Agenda 2030 da ONU", disse.

Este plano teve aprovação junto ao Ministério do Turismo. A próxima revisão do plano acontece no ano de 2025 onde novamente o trade se reúne para discutir demandas e oportunidades para o setor. "São ações que dão um caminho para o desenvolvimento do turismo em nossa cidade. E já vemos o resultado desse processo no crescente número de visitantes que procuram nossos atrativos, o bem receber e as belas paisagens", disse o vice-prefeito, Amarildo Lucatelli.