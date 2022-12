A Associação dos Municípios da Fronteira Oeste (AMFRO) realizou, em Porto Alegre, seu último encontro do ano, reunindo os prefeitos da região. O evento contou com a participação do governador eleito Eduardo Leite e do deputado estadual Frederico Antunes. Também participou representando a Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul (Famurs), Joãozinho Sehnem.

Durante a reunião foram tratados assuntos que estão relacionados diretamente aos municípios, principalmente no que diz respeito à estiagem. O deputado Frederico Antunes ouviu as reivindicações e ressaltou que estará buscando a interlocução sobre isso. Durante a solenidade foram entregues obras de arte aos convidados.

Ao final do evento, o presidente Ronnie Mello agradeceu à todos e confirmou a continuidade da atuação forte da AMFRO, que sempre está do lado das comunidades abrangidas. "Sabemos das dificuldades e do trabalho que é necessário, por isso nos propomos a cumprirmos, de forma paralela ao nosso mandato como prefeitos, também a direção da entidade, que vem cumprindo todas as metas elencadas", disse.