Os usuários do transporte urbano municipal de Farroupilha já estão pagando mais barato pela passagem de ônibus. O valor, que teria aumento de R$ 4,75 para R$ 5,50, conforme deliberação do Conselho Municipal de Tráfego, caiu para R$ 4,50 por conta da ação da prefeitura em relação ao subsídio tarifário. A mudança passou a vigorar nesta quinta-feira (15).

Além dos usuários, que passam a gastar menos na passagem, a medida beneficia o setor produtivo, pois reduz o custo para as empresas que adquirem passagens para os funcionários. Outro ganho é o incentivo do uso do transporte público.

"Unimos nossos esforços para compensar este aumento na passagem, que seria cobrado do cidadão. Nossas economias foram pensadas e executadas justamente para melhorar serviços e facilitar a vida da população. Toda redução no valor da passagem faz diferença na vida do trabalhador. Estamos felizes em poder aliviar o bolso dos farroupilhenses", ressaltou o prefeito Fabiano Feltrin.