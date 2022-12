Centro para crianças e adolescentes é aberto em Esteio

A prefeitura de Esteio inaugurou o Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Ciaca). Localizado na avenida Presidente Vargas, 1.607, junto à Praça Emílio Justo, o Ciaca vai agilizar serviços de atenção, proteção e defesa de garantia de direitos com equipe e abordagens multidisciplinares e ambientes acolhedores.

O local prestará assistência a menores de idade vítimas que tiveram direitos violados, como trabalho infantil, violência doméstica, abuso ou exploração sexual, entre outros. Ele funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, em um modelo integrado, contando com cartório com representação da delegacia de polícia para oitiva de vítimas, testemunhas e suspeitos (futuramente, também serão feitos no local o registro de ocorrências), equipe multidisciplinar com assistente social e psicóloga, e equipe do Conselho Tutelar, que, inclusive, já está atuando no prédio desde o dia 30 de novembro.

A estrutura do Centro tem dois andares. No primeiro, ficam as salas de atendimento, da coordenação, das equipes técnicas e do serviço especializado, além de ambientes para escutas protegidas, oportunizando mais privacidade para quem estiver em atendimento, e para o cartório policial que será instalado posteriormente. No pavimento superior, ficam um auditório e uma cozinha. O investimento na reforma do prédio foi de R$ 283.8 mil.

O prefeito Leonardo Pascoal lembrou que o espaço não lida com temas agradáveis na sociedade, mas sim com questões difíceis, e que foi construído para minimizar as dores causadas pela violação de direitos de crianças e adolescentes. "Isso tudo vai deixando mais robusta nossa rede de cuidado, proteção e atendimento às pessoas mais vulneráveis", afirmou.

Também fizeram uso da fala a promotora da Infância e Juventude, Camila Cunha, que destacou a diferença do trabalho realizado em Esteio em comparação a outras cidades em que já atuou e a titular da pasta de Cidadania e Direitos Humanos, Katiane Marques. "Esse espaço é a realização de um sonho pessoal. A gente pensou em cada detalhe deste serviço para que a criança e adolescente que sofra uma agressão tenha, realmente, um acolhimento e não fique revivendo todo o sofrimento passado", disse a secretária.