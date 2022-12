Prefeitura sanciona lei que atualiza plano de carreira dos servidores e funcionários públicos em Antônio Prado

O prefeito de Antônio Prado, Roberto Dalle Molle, sancionou um conjunto de leis que altera a carreira dos servidores públicos municipais. Aprovados pela Câmara de Vereadores, os projetos foram construídos com base em pedidos do Sindicato dos Servidores Municipais. A principal mudança é a inclusão da Classe F no Plano de Carreira. Com isso, Antônio Prado passará a valorizar financeiramente todos aqueles servidores com mais de 30 anos de dedicação ao serviço público.

Também foram adequados os padrões salariais de alguns cargos de nível superior que não haviam sido contemplados em reformas anteriores ou que estavam abaixo da média salarial. Outro avanço é a regulamentação do banco de horas. A partir de agora, quando houver necessidade do serviço e mediante autorização do superior hierárquico, o servidor que exceder a jornada de trabalho em determinado dia, poderá compensar essas horas posteriormente.

As medidas propostas pela Prefeitura também visam garantir a assiduidade dos funcionários públicos. Os cargos de confiança (CC) passarão a ter a jornada de trabalho registrada em ponto eletrônico. A tolerância contra os atrasos também será menor. Hoje, ela é de 30 minutos. A partir de agora, passará a ser de apenas 10 minutos.

Para estimular essa assiduidade e pontualidade, a prefeitura criou a 13ª parcela do vale-alimentação. Inicialmente, o benefício valeria para o servidor que, no decorrer de um ano, não ultrapassasse 10 faltas não justificadas. Uma emenda da Câmara de Vereadores, entretanto, ampliou essa tolerância para 12 faltas.